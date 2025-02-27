Заключить договор с детским садом жители области смогут дистанционно

Меры по внедрению стандартов клиентоцентричности в Новосибирской области рассмотрели накануне в региональном правительстве на заседании межведомственной рабочей группы под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова, который является ответственным за реализацию федерального проекта «Государство для людей» на территории региона.