Заключить договор с детским садом жители области смогут дистанционно

Меры по внедрению стандартов клиентоцентричности в Новосибирской области рассмотрели накануне в региональном правительстве на заседании межведомственной рабочей группы под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова, который является ответственным за реализацию федерального проекта «Государство для людей» на территории региона.
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