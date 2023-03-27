Георгиев выиграл 34-й матч в сезоне: 27 сэйвов из 30 против «Аризоны», победа в серии буллитов (7 из 7)

Александр Георгиев отразил 27 бросков из 30 в матче с «Аризоной» (4:3 Б). Также вратарь «Колорадо» выиграл всухую серию буллитов (7 из 7 попыток).
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