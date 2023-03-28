Мужской и женский турниры претендентов по шахматам пройдут в апреле 2024 года в Торонто

Мужской и женский турниры претендентов в 2024 году пройдут с 3 по 25 апреля в Торонто. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
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