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Мировое обозрение

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Реактивные дроны РФ сеют панику на Украине

Реактивные дроны РФ сеют панику на Украине

Российская армия кардинально меняет тактику применения ударных беспилотников, делая ставку на аппараты с реактивными двигателями.

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