"Капитан Марвел 2" стал самым убыточным блокбастером 2023 года

Издание Deadline составило список самых убыточных голливудских кинопроектов 2023 года. Согласно ему, в 2023 году наибольшие убытки среди голливудских кинопроектов понесли сразу четыре проекта студии Disney.
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