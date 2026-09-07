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Царьград

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МИД Ирана отправил делегацию в Катар для проверки судьбы пилотов

МИД Ирана отправил делегацию в Катар для проверки судьбы пилотов

Делегация Генштаба Ирана посетила Катар для выяснения судьбы трёх пилотов, пленённых в марте. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что они остаются на повестке дня дипломатических консультаций.

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