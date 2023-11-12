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Мини-футбол. Чемпионат России. 8-й тур. «Ухта» обыграла «Газпром-Югру», «Норильский никель» победил «Тюмень», другие матчи

PARI Суперлига Чемпионат России по мини-футболу 8-й тур Первые матчи 10 ноября Сиб-Транзит – Сибиряк – 5:2 (2:0)   Газпром-Югра – Ухта – 4:1 (2:1)   Синара – Торпедо – 6:3 (3:0)   ЛКС – Кристалл – 5:0 (2:0)   Новая генерация – КПРФ – 4:3 (3:2) – после серии пенальти   11 ноября Норильский никель – Тюмень – 3:1 (1:1)   Вторые матчи 11 ноября Синара – Торпедо – 4:5 (2:2) – после серии пенальти   Газпром-Югра – Ухта – 2:5 (0:1)   Сиб-Транзит – Сибиряк – 0:2 (0:1)   ЛКС – Кристалл – 3:2 (2:0)   Новая генерация – КПРФ – 3:4 (1:4)   12 ноября Норильский никель – Тюмень – 13.

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