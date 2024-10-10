Дело о контрабанде крупной партии наркотиков в Петербурге направлено в суд

Общая стоимость запрещенных веществ оценивается в 3 миллиарда рублей В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело о контрабанде более 200 килограммов наркотического средства, которое велось против двух жителей города.
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