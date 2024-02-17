В Ford отреагировали на скандал в Red Bull Racing

В Ford отреагировали на скандал в Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель автоспортивного подразделения Ford Performance Motorsports Марк Рашбрук высказался о ситуации вокруг руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера.
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