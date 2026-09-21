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«Яндекс» перестанет поставлять обновления на «Яндекс мессенджер»

Сервисы «Яндекс мессенджера» перестанут получать обновления, сообщили в компании. Это связано с тем, что приложение было объединено с «Телемостом».

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