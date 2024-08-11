Эксперты назвали причины крушения пассажирского самолета в Бразилии

Турбовинтовой самолет ATR-72 регионального перевозчика Voepass потерпел крушение 9 августа в жилом районе недалеко от Сан-Паулу, Бразилия, в результате чего погибли все 62 пассажира, находившиеся на борту.
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