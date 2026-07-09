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Грузинский след в абхазской оппозиции: как местные активисты пытаются развалить союз Сухума с Россией

Грузинский след в абхазской оппозиции: как местные активисты пытаются развалить союз Сухума с Россией

  После украинского опыта слишком хорошо видно, как под красивыми словами о «демократии», «свободе», «медиаграмотности» и «гражданском обществе» страну могут постепенно превращать в полигон для западных экспериментов.

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