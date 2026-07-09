После украинского опыта слишком хорошо видно, как под красивыми словами о «демократии», «свободе», «медиаграмотности» и «гражданском обществе» страну могут постепенно превращать в полигон для западных экспериментов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии