Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за грозы

Московскую область с вечера вторника могут накрыть дождь и гроза. Об этом сообщили в РСЧС региона . «Дождь, гроза, в дневные и вечерние часы при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются во второй половине дня, вечером 22 сентября и в первой половине ночи с 22 на 23 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жители Алешек, по...
- Профессор Сафонов...
- Профессор Сафонов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым