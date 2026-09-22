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Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за грозы

Московскую область с вечера вторника могут накрыть дождь и гроза. Об этом сообщили в РСЧС региона . «Дождь, гроза, в дневные и вечерние часы при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются во второй половине дня, вечером 22 сентября и в первой половине ночи с 22 на 23 сентября.

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