Москвичи смогут передать новогодние подарки для детей Донбасса и участников СВО

Москвичей приглашают присоединиться к волонтерскому корпусу В парках и на ярмарках столицы начнут работу пункты сбора гуманитарной помощи «Москва помогает», сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
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