Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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8 головоломок на скорость: успеете за 2 минуты?

8 головоломок на скорость: успеете за 2 минуты?

Ограниченность во времени добавляет не только стресс в работе, но и азарта в игре. Вот например когда нужно разгадывать головоломки и есть только определенное количество времени - уже становится интереснее.

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