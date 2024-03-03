8 головоломок на скорость: успеете за 2 минуты?

Ограниченность во времени добавляет не только стресс в работе, но и азарта в игре. Вот например когда нужно разгадывать головоломки и есть только определенное количество времени - уже становится интереснее.
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