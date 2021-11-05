В Чувашии осужден гражданин Нигерии, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере

В ходе переписки с жительницей Чебоксар, с которой злоумышленник познакомился в Интернете, он убедил женщину, что направил ей посылку с украшениями и ценными вещами.
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