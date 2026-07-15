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Нижегородская правда

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В Кстовском районе промыли и опрессовали более 500 домов

В Кстовском районе промыли и опрессовали более 500 домов

В Кстовском районе промывку и опрессовку систем отопления прошли 539 многоквартирных домов. Ход подготовки жилого фонда к предстоящему отопительному сезону контролируют специалисты Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

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