В Крыму снизились цены на крупы, макароны, яйца и морепродукты

В Крыму снизились цены на крупы, макароны, яйца и морепродуктыПо данным Крымстата, индекс инфляции на гречневую крупу составил 88%, на морепродукты — 90,5% (в основном на мороженый кальмар), на вермишель — 98,9%, на муку — 99,8%.