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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуду об отстранении российских клубов: «От него проигрывает и европейский футбол, лишившийся самобытных, кусачих команд. Это влияет на уровень РПЛ, тяжело прогрессировать»

Экс-полузащитник ЦСКА Дуду считает, что от отстранения российских клубов от еврокубков страдают не только клубы Альфа-Банк РПЛ , но и весь европейский футбол.

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