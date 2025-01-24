К чему Китай призвал международное сообщество 

Вице-премьер Китая Дин Сюэсян выступил с речью на ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) 2025 года в Давосе, Швейцария, призвав мировое сообщество поддерживать многосторонность и способствовать открытости и инклюзивному развитию, сообщает romanian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии