К чему Китай призвал международное сообщество 

Вице-премьер Китая Дин Сюэсян выступил с речью на ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) 2025 года в Давосе, Швейцария, призвав мировое сообщество поддерживать многосторонность и способствовать открытости и инклюзивному развитию, сообщает romanian.