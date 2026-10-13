Два грибника подорвались на мине в лесу в Брянской области

65-летняя женщина и 45-летний мужчина пострадали в результате подрыва на мине в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
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