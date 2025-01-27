В Москве представили новое учебное пособие по военной истории России

Новое учебное пособие для школ «Военная история России» из трех частей, синхронизированное с основным курсом истории, представили в Москве, 27 января сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии