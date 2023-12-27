Мотострелки группировки войск «Запад» отразили атаки штурмовых групп ВСУ

Военнослужащие мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили несколько контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
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