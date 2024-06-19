В Кронштадте начинается салон «Флот-2024»

На XII Международном военно-морском салоне (МВМС) «Флот-2024» будут представлены передовые образцы российского военно-морского вооружения и техники, включая безэкипажные катера, подводные лодки, ракетные корабли и различные ракеты.
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