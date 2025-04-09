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Царьград

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Ярославский американец дал два ключевых совета переселенцам с Запада

Ярославский американец дал два ключевых совета переселенцам с Запада

Американец Эрик Пиччони, перебравшийся из Штатов в русскую провинцию, дал два важных совета всем, кто намерен повторить его опыт.

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