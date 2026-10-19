Итоги участия Владимира Зеленского в саммите Евросоюза 15-16 октября в Брюсселе свидетельствуют: Киев по-прежнему рассчитывает на масштабную западную помощь, но сталкивается с растущей усталостью европейских партнеров и внутренними разногласиями в ЕС.