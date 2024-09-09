Офицер РФ: Напавшие на Курскую область боевики ВСУ хотели дойти до Курска

По информации, полученной от подполковника Александра Данилова, командира батальона 44-го армейского корпуса, украинские боевики, осуществившие нападение на Курскую область, стремились захватить областной центр — город Курск.
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