Религия стимулирует обострении украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Тегеране, 19 октября сообщает пресс-служба МИД РФ.