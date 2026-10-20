Религия стимулирует обострении украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Тегеране, 19 октября сообщает пресс-служба МИД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым