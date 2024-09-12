В деле генерала Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки

Уголовное дело экс-главы Главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может получить новые данные о получении взятки от генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна, который был задержан по обвинению в хищении бюджетных средств Минобороны.