В деле генерала Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки

Уголовное дело экс-главы Главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может получить новые данные о получении взятки от генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна, который был задержан по обвинению в хищении бюджетных средств Минобороны.
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