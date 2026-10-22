Мужчина незаконно сливал бытовые отходы на почву. Ему грозит штраф.В Елецком округе поймали нарушителя, который незаконно сливал жидкие бытовые отходы прямо на почву.
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