Работа по уборке снега в окружной столице не прекращается

Дорожники Салехарда продолжают следить за состоянием дорог и тротуаров окружной столицы. Борьбу со снегом в разных районах города ведут грейдеры, самосвалы и рабочие бригады.
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