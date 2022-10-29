Последние новости

32 461 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zygmund nedialkow
    Цели у них другие.Европе грозит нов...
  • Юрий Зоря
    ....По ним был нанесен удар высокоточными снарядами «Краснополь» и «Сантиметр». Таким образом, в наступательных дейст...В наступление под...
  • Николай Арзамасцев
    Не смог дочитать эту чушь, для кого эта писанина? Что бы отвлечь от настоящей борьбы с украинской нацистской сатаной?...Сатанизм для "изб...

Попроси дурака Богу молиться...

Попроси дурака Богу молиться...

В России перестала работать десктопная версия TelegramВечером в субботу, То есть мть заблокировали переход в ТГ по внешним ссылкам Политолог Владимир Корнилов на это написал:"Честно, некоторые решения наших органов меня просто вводят в ступор.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх