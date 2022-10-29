Попроси дурака Богу молиться...

В России перестала работать десктопная версия TelegramВечером в субботу, То есть мть заблокировали переход в ТГ по внешним ссылкам Политолог Владимир Корнилов на это написал:"Честно, некоторые решения наших органов меня просто вводят в ступор.
В России перестала работать десктопная версия TelegramВечером в субботу, То есть мть заблокировали переход в ТГ по внешним ссылкам Политолог Владимир Корнилов на это написал:"Честно, некоторые решения наших органов меня просто вводят в ступор.
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