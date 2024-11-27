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Закон, порядок, государство

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БМПТ «Терминатор» оказал поддержку бронегруппе Южной группировки войск при уничтожении опорного пункта ВСУ на Кураховском направлении

БМПТ «Терминатор» оказал поддержку бронегруппе Южной группировки войск при уничтожении опорного пункта ВСУ на Кураховском направлении

Цели подавлялись огнем из автоматических гранатометов и осколочно-фугасными снарядами из 30-мм пушек.

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