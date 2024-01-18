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Депутат рассказал об опасном последствии ужесточения выдачи кредитов в РФ

Депутат рассказал об опасном последствии ужесточения выдачи кредитов в РФ

РИАМО - 18 янв. Зампред комитета по экономической политике, депутат Госдумы Артем Кирьянов отметил, что он частично поддерживает идею ужесточить в России кредитное законодательство и усложнить процесс получения займа.

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