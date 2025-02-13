670 тысяч нелегалов!

В России вступил в силу режим депортации нелегальных мигрантов Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал в Telegram, что вступил в силу закон о режиме высылки нелегальных мигрантов, указав, что теперь они будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц.
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