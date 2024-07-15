Аномалия на юге России, Сбербанк и кусок хлеба от Господа бога: резонансные новости недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Невиданная аномалия оставила россиян без света На прошлой неделе в России без света остались более полумиллиона человек.
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