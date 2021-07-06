Муж неожиданно начал стесняться своей лысины

5МИНУТКАПолитикаМуж неожиданно начал стесняться своей лысины В браке почти двадцать лет. За эти годы разное бывало, но, в принципе, отношения с мужем хорошие, не жалуюсь.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГлавныйНа длинных волосах лысина выглядит противно. Зачесы волос на лысину выглядят так же. Пусть подстрижется налысо, это его будет новый иммидж. Носить парик неудобно. Или как вариант пусть сделает пересадку волос если не хочет менять иммидж. Этот вопрос решаем.Ина"Вывести на чистую воду"... Вам что, заняться нечем? Перца в жизни не хватает?! ДомаИна"Вывести на чистую воду"... Вам что, заняться нечем? Перца в жизни не хватает?! ДомаИнаВ семье всё хорошо, значит, нечего искать поводы для скандалов.Vera DobryaginaНам бы ваши проблемы)))Людмила СпицынаЗачем Вам это надо? Что с этой правдой делать будете, если ваши подозрения окажутся достоверными? Не буди лихо, пока оно тихо. Меньше знаешь, лучше спишь!Саша ПанкратьевДа просто спросить напрямки и все дела !!!elena avdeeva (Ракобольская)Прийти и сказать:"Дорогой, я все знаю. И как ты это объяснишь?" Но при этом не пояснять, ЧТО именно знаете. И посмотреть, куда кривая выведет.Комментировать
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