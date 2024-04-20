Прогноз погоды в России на майские праздники 2024 года: что ожидать? Ирэн ОрлонскаяПо прогнозам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, россиян на майских праздниках ожидает «умеренно тёплая» погода.
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