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Прогноз погоды в России на майские праздники 2024 года: что ожидать?

Прогноз погоды в России на майские праздники 2024 года: что ожидать?

Прогноз погоды в России на майские праздники 2024 года: что ожидать? Ирэн ОрлонскаяПо прогнозам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, россиян на майских праздниках ожидает «умеренно тёплая» погода.

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