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Микрософт отключает лицензии в России

Микрософт отключает лицензии в России

Лицензии Microsoft перестанут действовать в России в сентябреОдин из крупнейших поставщиков ПО и офисного софта Microsoft с 30 сентября прекратит продление корпоративных лицензий на продукты и решения компании в России.

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Комментарии
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Александр Александров
Ну и..? Кто-то сомневался, что так и будет? Кстати о птичках... Я уже лет десять работаю в Линуксе. Плевать мне на мелко-мягких!
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12 час.
Галина Чужая
Значит надо отключать обновление?
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11 час.

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