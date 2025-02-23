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Царьград

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Русские ударили по командирам ВСУ: Минобороны заявило о поражении 142 районов за сутки

Русские ударили по командирам ВСУ: Минобороны заявило о поражении 142 районов за сутки

В течение суток русским ударам подверглись украинские аэродромы и военные склады. Досталось и командному составу ВСУСтало известно об успешном поражении сразу нескольких мест сбора руководящего состава ВСУ.

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