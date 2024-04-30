Bloomberg: Макрон на встрече с Си Цзиньпином попросит его повлиять на Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон попытается во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Париж улучшить личные связи с ним и попросит его повлиять на главу России Владимира Путина, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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