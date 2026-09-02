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В метро Петербурга начали тестировать беспилотный поезд

В метро Петербурга начали тестировать беспилотный поезд

Как сообщили 2 сентября в пресс-службе Смольного, на станции метро "Путиловская" стартовали тестовые поездки беспилотного состава "Балтиец".

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