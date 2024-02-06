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Millennia: Превью новой глобальной стратегии

Millennia: Превью новой глобальной стратегии

Sid Meier’s Civilization умерла переключилась на бесконечный выпуск дополнений для шестой части. Но свято место не пустует: то и дело на сцену выходят разработчики, готовые поднять упавший флаг глобальных пошаговых стратегий и ринуться с этим знаменем, будто Андрей Болконский, прямо в анналы.

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