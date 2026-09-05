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Легковушка сбила школьника на самокате в Севастополе

Легковушка сбила школьника на самокате в Севастополе

В Севастополе накануне вечером ребёнок пострадал в результате наезда легкового автомобиля. ДТП произошло у дома №17 по улице Тараса Шевченко, сообщили в городском УМВД.

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