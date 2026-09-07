Россиянам назвали стоп-слова при взаимодействии с мошенниками

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Мошенники во время звонков часто используют такие триггерные слова и фразы, как "ВСУ", "ФСБ", "МВД" и "уголовная ответственность".
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