stopgame
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stopgame

4 подписчика

Анонсы на Nintendo Direct, Sony кинула Кодзиму, Ubisoft делает игрокам удобно…

Анонсы на Nintendo Direct, Sony кинула Кодзиму, Ubisoft делает игрокам удобно…

Nintendo провела Nintendo Direct, где показала новые эксклюзивы и не только; Sony отменила игру Кодзимы, но XBOX пришла на помощь; пресса оценила Marvel’s Wolverine ниже Marvel’s Spider-Man; No Man’s Sky получила глобальное обновление COSMOS со стройкой космических баз; из-за утечки в Steam в Сети появились ачивки Persona 6, Kingdom Hearts IV и ряда неанонсированных игр; Ubisoft .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым