Анонсы на Nintendo Direct, Sony кинула Кодзиму, Ubisoft делает игрокам удобно…

Nintendo провела Nintendo Direct, где показала новые эксклюзивы и не только; Sony отменила игру Кодзимы, но XBOX пришла на помощь; пресса оценила Marvel’s Wolverine ниже Marvel’s Spider-Man; No Man’s Sky получила глобальное обновление COSMOS со стройкой космических баз; из-за утечки в Steam в Сети появились ачивки Persona 6, Kingdom Hearts IV и ряда неанонсированных игр; Ubisoft .