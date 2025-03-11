Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Обнажен и очень опасен: какие жуткие вещи скрывал телефон мигранта-нелегала из Екатеринбурга

Обнажен и очень опасен: какие жуткие вещи скрывал телефон мигранта-нелегала из Екатеринбурга

Свободная Пресса Мигранты в России остаются болезненной темой. С одной стороны, они по-прежнему представляют серьезный источник трудовых ресурсов, что показала недавняя скандальная ситуация в Вологодской области.

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Комментарии
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Ольга
Почему из Северной Кореи не везут работников? Зачем нам эти мастурбеки?
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6 час.
Елена Хараничева
Везите кого-угодно, но только не из бывших республик Средней Азии! Они так с гор и не спустились!
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6 час.
РР
Русский Россиянин
Обезьяны заполнили Россию а руководство страны способствует распространению этой заразы, навевая глупую бездумную безолаберную толерантность, маразм полный, огромное спасибо ВВ.
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2 час.
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