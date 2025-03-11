Обнажен и очень опасен: какие жуткие вещи скрывал телефон мигранта-нелегала из Екатеринбурга

Свободная Пресса Мигранты в России остаются болезненной темой. С одной стороны, они по-прежнему представляют серьезный источник трудовых ресурсов, что показала недавняя скандальная ситуация в Вологодской области.
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