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Царьград

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В Химках отменят автобус №986к до ТЦ «Мега» с середины сентября

В Химках отменят автобус №986к до ТЦ «Мега» с середины сентября

С середины сентября в Химках прекратит работу автобусный маршрут №986к, соединявший Речной вокзал с торговым центром «Мега».

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