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Царьград

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Мексика изъяла 59 млн литров топлива в Гуанахуато

Мексика изъяла 59 млн литров топлива в Гуанахуато

В Гуанахуато, Мексика, правоохранители изъяли около 59 млн литров топлива в ходе обыска в Ла-Фрагуа. Изъяты цистерны и документы.

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