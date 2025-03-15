Спастель дедушка Вова в гостях у малышей.

14.03.2025 в государственном учреждении образования ´Детский сад № 51 г.Бобруйска´ познавательное игровое занятие для воспитанников старших и средних групп по обеспечению безопасной жизнедеятельности воспитанников.
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